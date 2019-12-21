Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesinde Dünya Arapça Günü etkinlikleri
Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesi 2019 Yılı Dünya Arapça Günü etkinlikleri düzenlendi.
Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesi 2019 Yılı Dünya Arapça Günü etkinlikleri düzenlendi.
Dünya Arapça Günü etkinleri kapsamında birçok öğrencinin katılımı ile sosyal mesaj içerikli bir koreografi gerçekleştirildi.
Okul genelinde ödüllü "Hüsn-ü Hat" yarışması düzenlendi. İki kategoride düzenlenen yarışmada ödüller dağıtılıp eserler bir sergiyle ziyarete açıldı.
Ayrıca, etkinlikler kapsamında Arapça şiir ve şarkılar söylendi.