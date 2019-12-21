Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesinde Dünya Arapça Günü etkinlikleri
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Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesinde Dünya Arapça Günü etkinlikleri

Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesi 2019 Yılı Dünya Arapça Günü etkinlikleri düzenlendi.

21.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:02
Akyazı Kız Anadolu Proje Lisesinde Dünya Arapça Günü etkinlikleri

Kız Anadolu Proje Lisesi 2019 Yılı Dünya Arapça Günü etkinlikleri düzenlendi.

Dünya Arapça Günü etkinleri kapsamında birçok öğrencinin katılımı ile sosyal mesaj içerikli bir koreografi gerçekleştirildi.

Okul genelinde ödüllü "Hüsn-ü Hat" yarışması düzenlendi. İki kategoride düzenlenen yarışmada ödüller dağıtılıp eserler bir sergiyle ziyarete açıldı.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Arapça şiir ve şarkılar söylendi.

Kaynak: AA
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