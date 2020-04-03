Akyazı'da taksiciden kampanyaya destek
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taksici Fatih Asan 2 günlük geliri olan 200 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.Akyazı'da taksicilik yapan Fatih Asan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 2 günlük geliri olan 200 TL'yi bağışladı. Fatih Asan yaptığı açıklamada, 'Devletimizin sosyal dayanışma yardım kampanyasına bir nebze olsa da bu çağrıya destek olmak amacıyla 2 günlük kazancımızı devletimize ve milletimize bağışladım. Koronavirüs yüzünden işlerimizde yüzde 80 oranında düşüş var ama Mevlam rızkımızı veriyor. İnşallah devlet ve millet el ele olup bu illetten kurtulacağız' dedi.
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Kaynak: DHA