Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

30.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:20
Akyazı'da servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinden gelen İsmail T. İdaresindeki 54 UC 155 plakalı minibüs, Akyazı-Adapazarı karayolu Erdoğdu Mahallesi mevkisinde fabrika işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 54 S 2472 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüs devrildi.

Devrilen minibüsteki yolcular kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine verdi.

Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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