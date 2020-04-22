Akyazı'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Akyazı'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:44
Akyazı'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ormanköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ormanköy'den Akyazı istikametine gitmekte olan U.G, idaresindeki 54 HL 491 plakalı otomobil zeminin ıslak olması ve yol çalışması sebebiyle kaygan olmasından kayarak kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil devrilerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü U.G, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye ekipleri ve SAKTİM'in müdahalesiyle araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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