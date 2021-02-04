Akyazı'da "Dünya Kanser Günü" etkinliği
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Akyazı'da "Dünya Kanser Günü" etkinliği

04.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:27
Akyazı'da

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekilen afiş ve pankartların yer aldığı etkinlikte, personel, hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmede bulunuldu.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel, vatandaşlara ücretsiz kanser taramaları hakkında broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kanserden Korunma Arkadaşını Seç, Zincirini Tamamla' sloganıyla düzenlediğimiz kampanya ile hep birlikte bu hastalığı yeneceğimize dair umutluyum. İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde KETEM birimi olarak 30-69 yaş arası serviks (rahim ağzı) kanseri, 40-69 yaş arası kadın meme kanseri, 50-69 yaş arası kadın erkek kolon kanseri taramaları yapılmakta. Vatandaşlarımız ücretsiz kanser taramalarından yararlanarak kansere karşı kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Sağlanan bu imkanlardan en iyi şekilde istifade etmelidir. Amacımız bu imkanları vatandaşımıza anlatmak ve kanserin erken teşhisle tedavi edilebildiğini duyurmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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