Akyazı'da bir kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edildi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına korona virüs teşhisi konuldu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Korona virüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA Kaynak: İHA