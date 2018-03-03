Akyazı'da Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki çocuk annesi Hümeyra A. evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki çocuk annesi Hümeyra A. evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hümeyra A'yı (25) yatağında hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk annesi kadının öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.
Öte yandan Hümeyra A.'nın sabah saatlerinde işe giden eşini yolcu ettiği öğrenildi.