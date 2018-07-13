Akyazı'da 15 Temmuz Programları Başlıyor

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz programı bugün başlıyor.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği işbirliğinde bu sene Akyazı'da 3 gün sürecek program bu gün Akyazı Belediyesi Bilgi ve Kültür evinde Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener'in okuyacağı kuran-ı kerim tilaveti ile 15 Temmuz Milli Birlik programı başlayacak. Akşam namazından sonra Gazi Süleyman Paşa Cami önünde Akyazı Milli irade ve Demokrasi meydanında kuracağı sahnede 15 Temmuz programına tüm halkımızı davet edildi. Gerçekleşecek olan gecede Kuran-ı Kerim Tilaveti yapılacak. Akyazı Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam eden program, Gazi Üzeyir Civan sunum ve konuşmaları, Şair Yavuz Selim koç ve Dursun Ali Erzincanlı ile devam edecek. - SAKARYA