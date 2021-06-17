Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi Güreş Takımı iki büyük başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi Güreş Takımı iki büyük başarı elde etti.

Belediye Güreş Antrenörü Kamil Özdağ eşliğinde şampiyonaya katılan sporcular; Eymen Özdağ 11 yaş 26-30 kilogram serbest kategoride Türkiye 3'üncüsü, Yunus Emre Baycan 12-13 yaş 44 kilogram serbest kategoride Türkiye 3'üncüsü oldular. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Sporcuları Antalya'daki başarılarının ardından makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti. Soykan, "Akyazı Belediyesi Güreş Takımının Türkiye genelinde derece yapması bizleri çok gururlandırdı" diyerek, Kamil Özdağ'a ve sporculara başarılarının devamını diledi. - SAKARYA

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi
Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Tamer Levent Hande Ataizi
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:50:43. #1.15#

title