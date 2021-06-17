Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı

Antalya'da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi Güreş Takımı iki büyük başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi Güreş Takımı iki büyük başarı elde etti.

Belediye Güreş Antrenörü Kamil Özdağ eşliğinde şampiyonaya katılan sporcular; Eymen Özdağ 11 yaş 26-30 kilogram serbest kategoride Türkiye 3'üncüsü, Yunus Emre Baycan 12-13 yaş 44 kilogram serbest kategoride Türkiye 3'üncüsü oldular. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Sporcuları Antalya'daki başarılarının ardından makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti. Soykan, "Akyazı Belediyesi Güreş Takımının Türkiye genelinde derece yapması bizleri çok gururlandırdı" diyerek, Kamil Özdağ'a ve sporculara başarılarının devamını diledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı