Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
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Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem

10.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:30
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem

MUĞLA'nın gözde tatil beldelerinden Akyaka'da, sahil şeridindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın gözde tatil beldelerinden Akyaka'da, sahil şeridindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kıyıya, sahildeki kumların denize kaymasını engellemek için 4 metre uzunluğunda ağaç kazıklar çakılıyor.

Akyaka'da, Ula Belediyesi tarafından sahil şeridinin yeniden düzenlenmesi için başlatılan çalışamalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağış nedeniyle denize dolan kumlar, iş makineleri ile toplandı, palmiye ağaçlarının önlerine de zarar görmemeleri için çelik bariyerler yapılmaya başlandı. Çalışma kapsamında, belediye ekipleri, bugün bölgeye 4 metrelik ağaç kazıklar getirdi. Kazıklar, kumların denize kaymasını engellemek için kıyı şeridine çakılmaya başlandı. Kazıkların çakılma işleminin tamamlanmasının ardından, toplanan kumların sahil şeridine yayılıp, çevre düzenlemesinin tamamlanacağı belirtildi.

Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem
Akyaka sahiline ağaç kazıklı önlem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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