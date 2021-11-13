Akyaka ilçesinde "Kocaeli-Akyaka Kardeşlik Parkı" hizmete açıldı

KOCAELİ (AA) - Akyaka ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Kocaeli-Akyaka Kardeşlik Parkı"nın açılışı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Akyaka ilçesinde yaklaşık 5 milyon lira maliyetle yaptırılan sosyal tesis, iki yılda tamamlandı.

Parkta, bisiklet yolu, kafeterya, park alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Akyaka Kaymakam vekili Mustafa Uğur Özdelen, açılışta yaptığı konuşmada, kıymetli bir alanın ilçeye kazandırıldığını belirterek, ilçede yaşayan insanların sosyal alanlarına değer katacak eserin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise ilçeye AK Parti hükümetleri zamanında birçok yatırım yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Sadece park 3.5 milyon lira, sadece bu değil, şehrin girişindeki düzenlemeler başka çalışmaları da üst üste koyduğunuz zaman 5 milyonluk yatırım yapıldı. Bu yatırımlar Akyaka'ya kardeş olan ve abilik yapan Kocaeli Büyükşehir Başkanımız ve onun ekibi tarafından yapıldı emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Gelişen, büyüyen Türkiye'yi engellemeye çalışan, hem ülke hem de lider olarak sözü dünya çapında geçen bir ülkenin yükselişini, kalkınmasını engellemeye çalışan içeride de dışarıda da o kadar çok rakibimiz var ki. Ama rekabet bu kadar kalleşçe, bu kadar haince olmaz, rekabetin de bir mertliği olur."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Öztekin Kaşukçi de gönül belediyeciliğiyle hizmet ettiklerini söyleyerek, "Bu park buradaki evlere de değer kattı, dolayısıyla bu parkı bu alanı sizlerin de koruyup kollamanız gerekiyor. Güzel bir alan oldu, hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ise kardeş belediye olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Tahir Büyükakın'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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