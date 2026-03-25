Akyaka'da yanan alan fidanlarla yeşeriyor

Muğla'nın Akyaka ile Akbük arasındaki Turnalı mevkiinde 18 Ekim 2024 tarihinde başlayıp üç gün süren yangında zarar gören alan, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yeniden yeşillendiriliyor.

Orman yangınlarının ardından başlatılan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları, zarar gören alanların yeniden doğaya kazandırılmasında büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, bölgedeki tahribatın izlerinin silinmesi ve ekosistemin yeniden canlandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bölgede 350 adet kızılçam fidanı toprakla buluşturularak, yangından etkilenen bölgenin yeniden kazanılması için önemli bir adım atıldı. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgenin eski doğal yapısına kavuşturulması hedeflenirken, doğayı koruma ve ağaçlandırma faaliyetlerinin aralıksız süreceği ifade edildi.

Törene katılan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, "Bizim geleceğe aktarmamız gereken en önemli mirasımız ormanlardır. Çocuklarımıza da bu bilinci aşılamalıyız. Bu kapsamda bu tören ile birlikte 350 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz hiç solmayan ve devamlı yeşil kalan bir Türkiye. Muğla ilimizde ormansız yeşil alansız yer bırakmamak için çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe orman personelinin yanı sıra öğrenciler, adliye çalışanları ve jandarma ekipleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
