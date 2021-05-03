Akyaka'da 'tam kapanma' denetimleri sürüyor
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Akyaka'da 'tam kapanma' denetimleri sürüyor

Akyaka'da 'tam kapanma' denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akyaka'da, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 17 günlük 'tam kapanma' denetimleri devam ediyor.

Akyaka'da, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 17 günlük 'tam kapanma' denetimleri devam ediyor.

Kars'ın Akyaka ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalarda denetimler sürüyor. Noktalarda görevli polis ekipleri, durdurdukları araçları tek tek kontrol ediyor. Araçlarda bulunan sürücü ve yanındakilerin izin belgeleri kontrol ediliyor. Maske, mesafe ve hijyen konularında bilgi veriliyor.

"Hepimiz İçin, Sağlığımız İçin" lütfen alınan tedbirlere titizlikle uyalım sloganıyla yapılan denetimlerde izin belgesi bulunmayan ve kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Akyaka'da 'tam kapanma' denetimleri sürüyor
Akyaka'da 'tam kapanma' denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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