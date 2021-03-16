Akyaka'da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Akyaka'da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı

16.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:35
Akyaka'da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı

Akyaka'da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Akyaka'da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Akyaka İlçe Emniyet Amirliği'nce ortaklaşa Akyaka muhtarlara yönelik "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta Evlilik" konulu seminer verilerek KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sohbet ortamında geçen toplantıda muhtarların soruları da cevaplandırıldı. Toplantı daha sonra karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Akyaka'da KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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