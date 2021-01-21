Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi

21.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:51
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu 20 metre kadar çekildi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu 20 metre kadar çekildi. O anlar, dronla kaydedildi. 

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Yaşanan doğa olayını, DHA ekibi de havadan görüntüledi. Kıyıda, kumlarda adacıklar oluştu. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.


Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi
Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Can Yaman Demet Akalın Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akyaka'da deniz çekilmesi havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:54:02. #1.15#
title