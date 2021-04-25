Akyaka'da bir köy karantinaya alındı
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Akyaka'da bir köy karantinaya alındı

Akyaka'da bir köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akyaka'da Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Akyaka'da Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı. Karantina alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyü Covid-19 salgınla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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