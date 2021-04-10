Akyaka'da bir köy karantinaya alındı
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Akyaka'da bir köy karantinaya alındı

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Akyaka'da bir köy karantinaya alındı

Akyaka'da bir köy karantinaya alındı.

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Akyaka'da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Üçpınar köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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