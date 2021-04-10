Akyaka'da bir köy karantinaya alındı

Akyaka'da bir köy karantinaya alındı.

Akyaka'da bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Üçpınar köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı