AKY Technology, kapasitesini yüzde 50 artıracak Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum için 2015 yılından itibaren son teknoloji eleme, temizleme ve taşıma makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, kurduğu üçüncü fabrikasıyla üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum için 2015 yılından itibaren son teknoloji eleme, temizleme ve taşıma makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, kurduğu üçüncü fabrikasıyla üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Kaynak: Dunya.com