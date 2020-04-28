AKY Technology, kapasitesini yüzde 50 artıracak
Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum için 2015 yılından itibaren son teknoloji eleme, temizleme ve taşıma makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, kurduğu üçüncü fabrikasıyla üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yüzde 50 artırmayı hedefliyor.
28.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:54
Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum için 2015 yılından itibaren son teknoloji eleme, temizleme ve taşıma makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, kurduğu üçüncü fabrikasıyla üretim kapasitesini yıl sonuna kadar yüzde 50 artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com