Akvaryumdan duvar Çeşme'nin gözdesi İZMİR'in Çeşme ilçesinde Mehmet Ali Gökçeoğlu'nun (58) evinin bahçesini çevrelediği dev akvaryum, kente gelenlerin ilgisini çekiyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde Mehmet Ali Gökçeoğlu'nun (58) evinin bahçesini çevrelediği dev akvaryum, kente gelenlerin ilgisini çekiyor. Gökçeoğlu, günde ortalama 3 bin kişinin akvaryumu görmeye geldiğini belirtti.

Çeşme'nin Fener Burnu mevkisinde yaşayan harita ve kadastro mühendisi, 3 çocuk babası Mehmet Ali Gökçeoğlu'nun 15 yıl önce hayata geçirdiği dev akvaryum projesi, ilgi çekiyor.

Uzunluğu 50 metre, yüksekliği 110 santimetre, eni 60 santimetre olan dev akvaryum, 16 ton su alıyor. 5 santimetre kalınlığındaki basınca dayanıklı özel camıyla akvaryum, yerli ve yabancı turistlerin kentte ziyaret etmeden ayrılmadığı yerlerden biri oldu. Bine yakın canlının yer aldığı akvaryumda çoğunlukla çipura, levrek ve müren balıkları yer alıyor. Evin arkasından çekilen hatla, deniz suyuyla devirdaim olan akvaryumdaki balıklar için günde ortalama 30 kilo kuru mama ya da sardalye yem kullanılıyor.'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF'

Bahçe duvarı yapacağı zaman manzarasının kapanacağını düşündüğü için projeyi hayata geçirdiğini belirten Gökçeoğlu, "Ben de neden deniz akvaryumu yapmayayım dedim. Baya bir maliyeti oldu. Özel camlar, denize çekilen hat, motorlar ve güvenlik kameraları derken, baya bir masraf yaptım. Ancak büyük keyif. İnsanlar çocuklarıyla geliyor. Deniz yaşamı ve doğa sevgisini yaşıyorlar. Önemli olan bu" dedi. Sezon başladığında tur otobüsleri ile insanların geldiğini ifade eden Gökçeoğlu, "Günde 3 bin kişi ziyarete geliyor. Sezonda 250 bin ziyaretçisi var. Birçok balığımda yumurta var. Bu balıklar yumurtlayıp bu akvaryumda dölleniyor. Su devirdaimi sayesinde her yıl yüz binlerce yavru balık, denizde dünyaya geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA