Akvaryum Adam" Su Altında Hedef Yükseltti

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan ve Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Cem Karabay, 23 saat 4 dakika olan hedefini su altında 30 saat 20 dakikaya yükseltti.

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırdı.

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Yıldızkoyu'nda gerçekleştirdiği rekor denemesi sabaha karşı 03.11'de başarıyla sonuçlayan Karabay, hedefini arttırmayı planladı.

Dünya rekortmeni Cem Karabay, Norveçli rakibi Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık kırmasının ardından 23 saat 4 dakikalık dereceyi de tamamlayıp yeni hedefini 30 saat 20 dakikaya çıkardı.

"Guinness Dünya Rekorları"nın Türkiye'deki tek hakemi Şeyda Subaşı Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan gününden itibaren Rekortmen Cem Karabay'ın 5. Guinness World Records rekor denemesini takip etmek amacıyla Gökçeada'da bulunduğunu söyledi.

Gemici, Karabay'ın gece yarısı 03.11 itibari ile kırdığı 15 saat 11 dakikalık rekorun deniz suyunda scuba ile en uzun süre yaşama rekoru olduğunu anımsattı.

Cem Karabay'ı dün saat 12.00 itibari suyun altına uğurladıklarını anlatan Gemici, "İlk hedefi 23 saat 4 dakika idi. Fakat rekor denemesinde bir sorun yaşanmadığından ve akvaryum adam lakaplı Cem Karabay kendini çok rahat hissettiğinden bu hedefini 30 saat 20 dakika olarak değiştirdi. Bu ne demek oluyor. Bugün 24 Nisan tarihi ve saat 18.20 itibari ile Karabay sudan Türk bayrağı elinde olmak üzere çıkmayı hedefliyor. Bende kendisini bizzat karşılayarak sertifikasını kendisine teslim edeceğim." şeklinde konuştu.

Dalış Eğitmeni ve Rekor Denemesi Dalış ekibi görevlisi İbrahim Çelebi de Cem Karabay'ın 23 Nisan'da suya girdiği andan önce birkaç tane hedef belirlediğini ifade ederek, "İlk hedefimiz 15 saat 10 dakika olan dünya rekorunu kırmaktı. Bunu gece saat 03.11 itibari ile kırdık. Şu anda hocamız sudan çıkmadan rekor denemesine devam ediyor. Diğeri hedefimiz olan 23 saat 4 dakikalık dereceyi de tamamlamış olduk. Şimdi 18.20 itibari ile de 30 saat 20 dakikalık dereceyi elde etmeye çalışıyoruz." dedi.