AKUT'un yurt dışı operasyonları için destek sağlam!

Remed Assistance ve AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Remed Assistance, yurt dışında meydana gelen kaza veya doğal afetlerde AKUT ekiplerine seyahat sağlık desteği, tahliye ve yurda geri döndürme konularında destek sağlayacak.

Son 22 yıldır 8 büyük yurt dışı afette arama kurtarma ve insani yardım konularında görev alan AKUT gönüllüleri, meydana gelebilecek kaza veya doğal afetlerde artık Remed Assistance'ın uzmanlığı ile güvence altına alınacak. İmzalanan iş birliği protokolü ile iki kurumun ortak hareket kabiliyetinin uluslararası standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmesi amaçlanıyor.

AKUT Derneği ile güç birliği kurmaktan mutluluk duyduklarını belirten Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, "Bu imzaladığımız protokol ile AKUT ekiplerine en tecrübeli olduğumuz seyahat sağlık ve tahliye desteği konularında yeni bir güç kazandıracağımız için mutluyuz. Uzun yıllardır seyahat sağlık alanında birçok sektörden farklı kurumlara hizmet veriyoruz. Bunun getirisi olan deneyimimiz ile, dünyanın her yerindeki insanlara yardım etmeye koşan AKUT ekibinin sağlığını emanet edebileceği doktor, hemşire, sağlık kurumlarından oluşan geniş hizmet sağlayıcı ağımızı artık hizmetlerine sunabileceğiz" dedi.

AKUT Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Semih Şengün, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "1999 yılından beri Tayvan, Hindistan, İran, Pakistan, Haiti, Nepal ve Mozambik gibi ülkelerdeki doğal felaketlere müdahale edip, arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. Afet durumlarında büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerimizin sağlığı da en önemli önceliklerimizden. Zorlu bölgelerdeki yardım çağrılarına koşarken, Remed Assistance ile imzaladığımız bu protokol ile, AKUT ekibimiz artık hem karşılaştıkları operasyonel güçlükleri aşmakta hem de sağlık desteği ihtiyaçlarında yalnız olmayacak" dedi.

Kaynak: Bültenler