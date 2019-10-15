AKUT Vakfı'ndan Örnek AB Projesi

15.10.2019 08:20

2011 yılında kurulan AKUT Vakfı, toplumda güvenli yaşam kültürü oluşturabilmek amacıyla çok çeşitli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk bilincinin artması ve sosyal sorumluluk kavramının önce bireyden başlaması gerektiği ilkesiyle, toplumun her kesimini kucaklayan çalışmalar yürütmekte.

Tüm çalışmalarında profesyonel bir bakış açısı sergileyen AKUT Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finase edilen hibe projesi kapsamında, profesyonel yönetim anlayışını geliştirecek büyük bir başarıya daha imza attı. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından açılan "Yerel STK'lar Hibe Programı" kapsamında, "Arama Kurtarma Sivil Örgütleri Kurumsal Yönetim Programı-AKS Yönetim Sistemi" başlıklı projeyi almaya hak kazandı.

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh MAHRUKİ tarafından Ankara'da imzalanan hibe sözleşmesinin ardından 2019 yılının Ocak ayında başlayan proje yıl sonuna kadar tamamlanacak. 60.000 Euro'ya yakın hibe alan AKUT Vakfı, proje kapsamında geliştirdiği kurumsal yazılım programı ile büyük ölçekli firmalara eş değer bir yönetim sistemine sahip olacak.

Tüm AKUT yapılanmalarının lojistik, insan kaynağı, mali işler dahil tüm birimlerinin koordinasyonu ve AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin bölüm, birim ve ekiplerinin veri akışını kolaylaştırmak için geliştirilen yazılım sayesinde, operasyon verileri de çok daha hızlı şekilde kayıt altına alınabilecek.

AKUT'un sistematik ve interaktif bir portaldan yönetilebilmesine olanak veren profesyonel düzeyde hazırlanan yazılımın oluşturulmasında, AKUT gönüllüleri tarafından kurulan bir çalışma grubu görev aldı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile ortaklaşa yürütülen projede AKUT'a özel olarak hazırlanan yazılımın, proje sonunda ülkemizdeki diğer arama-kurtarma sivil örgütleri ile paylaşılarak, onlara da rol model olması amaçlanmaktadır.

Kaynak: Bültenler