AKUT Vakfı'na Eğitim Merkezi

AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nin açılış törenine, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçkin, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, AKUT Vakfı gönüllüleri, Kartal'da görev yapan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kartal Belediyesi ve AKUT Vakfı'nın 3 yıllık özverili çalışmaları sonucu inşa edilen "Kartal Belediyesi AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi"nde özellikle Kartal ve civarındaki vatandaşlara yönelik ilk yardım, ev kazaları, temel afet bilinçlendirme gibi çok çeşitli seminerler, AKUT Vakfı'nın uzman eğitmen kadrosu tarafından, ücretsiz olarak verilecek.

Mahruki: "Bu tesis Kartallıların!"

Törende konuşan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki , "Bundan sonrasında bu tesis artık Kartallıların, İstanbulluların. Kartal ve çevresinde gelişen, güzel işler yapan çeşitli sivil toplum kuruluşları da var. Onlara da kapımız açık olacak. Sonuçta burada seminer salonundan tutun da ofis binalarına kadar bir işletmede ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye sahibiz." dedi.

"Arama ve kurtarma konusunda toplum bilinçlendirmeyle ilgili konularda zaten sorumluluk bizim üzerimizde; ama bu tesis o kadar güzel ki bundan daha fazlasını da gerçekleştirebiliriz." şeklinde konuştu.

Öz: "Sivil toplum örgütünün bilgi birikimini kullanarak Kartal'a hizmet edelim dedik"

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise yaptığı konuşmada "Deprem geldiği zaman, insanın siyasi kimliğine, mezhebine, etnik kökenine bakmıyor, geldi mi herkesi birden götürüyor. Dolayısı ile bizim bu bilinçlendirmeyi, siyaset üstü düşünmemiz lazım. Bu makama oturan herkes, burayı siyasetin dışında, halkın bilinçlenme noktası olarak görmeli ve onun için destek vermeli" dedi.

"Burada bir sivil toplum örgütünün, deprem ve afet kurtarma çalışmalarının bilgi birikimini kullanarak Kartal'a hizmet edelim dedik." diye konuşan Öz, açılışın ardından konuklarla birlikte yerleşkeyi gezdi.

Kaynak: Bültenler