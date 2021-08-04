AKUT'un orman yangınlarındaki tahliye çalışmaları sürüyor
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AKUT'un orman yangınlarındaki tahliye çalışmaları sürüyor

AKUT'un orman yangınlarındaki tahliye çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde 118 insan, 2 cenaze ve 129 çiftlik hayvanı ile çok sayıda evcil ve yaban hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde 118 insan, 2 cenaze ve 129 çiftlik hayvanı ile çok sayıda evcil ve yaban hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, derneğin Denizli, Bodrum, Fethiye, Manavgat, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın çıkan bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Alanya ve Antalya ekiplerinin Manavgat'ta, Bodrum ve Kuşadası ekiplerinin Mumcular-Mazı Ören mevkisinde, Fethiye ekibinin Kavacık, Dereköy, Köyceğiz'de, Denizli ekibinin Denizli ili Pınarcık mevkisinde ve Marmaris ekibinin ise Kumlubük ve Martı Marina'da çalışmaları devam ediyor.

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir ekipleri ise takviye güç olarak bugün itibariyle çalışmalara destek vermeye başladı.

AKUT ekipleri, şu ana kadar 118 insan, 2 cenaze ve 129 çiftlik hayvanı ile çok sayıda evcil ve yaban hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Başkanı Recep Şalcı, "Maalesef son günlerde yaşanan, insan, hayvan ve ağaç birçok canı kaybettiğimiz yangın felaketlerinde, acımızın daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Şu ana kadar 118 insan, 129 çiftlik hayvanı ve çok sayıda evcil ve yaban hayvanının tahliyesini gerçekleştirdik. AKUT olarak, yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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