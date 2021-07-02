AKUT'un emektar arama köpeği Gui hayatını kaybetti
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AKUT'un emektar arama köpeği Gui hayatını kaybetti

AKUT'un emektar arama köpeği Gui hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Köpekli Arama Grubu üyesi Gui, hayatını kaybetti.

Eskişehir Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) Köpekli Arama Grubu üyesi Gui, hayatını kaybetti. AKUT, Gui'nin kaybını sosyal medyadan duyurdu.

Türkiye'nin ilk sertifikalı arama köpeklerinden biri olan Gui, birçok arama operasyonunda görev aldı. Son yıllarda emekliliğe ayrılan Gui'nin vefatı, AKUT ekibini derinden üzdü. Dernek, Gui'nin kaybını sosyal medyadan duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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