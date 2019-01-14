Akut Tedavi Nedir? Nasıl Yapılır?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Akut tedavi yönetimi hakkında bilgiler veren Karadeli, şunları söyledi: "İnme anında beyin damarları içerisinde ani başlayan bir pıhtı oluşması ve bu damarların beyni beslemeyecek hale gelmesi halinde hızlı bir şekilde anjiyo yaparız. Buna da akut tedavi denilir. "
Kaynak: Wise.tv