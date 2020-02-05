AKUT'tan, Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede eğitim

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:42

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, Gümüşhane'nin Zigana Dağı'nda sıfırın altında 15 derecede, 'Kış Temel Eğitimi' gerçekleştirdi.

AKUT Trabzon ekibinden 18 gönüllü ile eğitmenlerin katılımıyla yapılan ve 2 gün süren eğitim kapsamında; kış koşullarında barınma, beslenme, yürüyüş teknikleri, kazma kullanma, kar mağarası ve acil durum barınakları oluşturma, karda alınabilen emniyet sistemleri, hedik ve krampon kullanımı, kazma ile düşme gibi konular işlendi. AKUT gönüllüleri, geceyi sıfırın altında 15 derecede kar üzerinde kurdukları çadırlarda geçirdi.AKUT Trabzon Operasyon Sorumlusu Köksal Sonbay, AKUT olarak her türlü afette ve zorlu doğa koşullarında arama- kurtarma yapabilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "Kış Temel Eğitimi programımızı da Zigana Dağı'nda gece zaman zaman hava sıcaklığının eksi 15 dereceye vardığı ortamda gerçekleştirdik. Bölgemizde zaman zaman meydana gelen çığ ve kar nedeniyle mahsur kalma olaylarında yapılacak arama- kurtarmalarla ilgili eğitimler verildi" dedi.

Kaynak: DHA