AKUT'tan Deprem Haftası farkındalık standı
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AKUT'tan Deprem Haftası farkındalık standı

09.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:58
AKUT'tan Deprem Haftası farkındalık standı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi Deprem Haftası etkinlikle kapsamında açtığı stant ile farkındalık oluşturdu.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi Deprem Haftası etkinlikle kapsamında açtığı stant ile farkındalık oluşturdu.

AKUT Afyonkarahisar ekibi Deprem Haftası farkındalık faaliyetleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezi önünde stant açarak deprem ve sonrasında yapılması gerekenleri vatandaşlara anlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Birlik Müdürü Mustafa Eser'de stanttı ziyaret etti. Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

AKUT'tan Deprem Haftası farkındalık standı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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