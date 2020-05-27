AKUT sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yarım ton mama dağıttı AKUT ekipleri, Trabzon'da Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yarım ton mama ve temiz su bıraktı.

AKUT ekipleri, Trabzon'da Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yarım ton mama ve temiz su bıraktı.

AKUT Trabzon ekibinin 12 gönüllüsü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve mama istasyonlarına 300 kilogram kuru, kedi ve köpek maması ile 200 litre su dağıttı.

Gönüllüler, ayrıca kar yağışı görülen yüksek kesimlerde ve Zigana bölgesindeki sokak hayvanlarını da besledi.

AKUT Trabzon Ekibi Lojistik Bölüm Sorumlusu Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını belirtti.

Başkan, "Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz ve depremlerde, afetlerde bizlere ne kadar yardımcı olduklarını görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA