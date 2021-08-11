AKUT, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKUT, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

AKUT, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, 28 Temmuz'dan bu yana Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, 28 Temmuz'dan bu yana Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipler Bodrum'un Peksimet, Dereköy, Karakaya ve Gümüşlük'teki yerleşim alanları ve makilik bölgelerde 4 noktada ve Kaş'ın Çavdır, Çayköy, Yaylapalamut ve Fethiye'nin Karadere mahallelerinde dün çıkan orman yangınlarında 4 kişi ve 3 hayvanı kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Başkanı Recep Şalcı, Antalya, Aydın, Denizli, Mersin ve Muğla illeri kapsamında, Bodrum, Fethiye, Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Söke, Gündoğmuş, Bozdoğan, Buldan, Tavas ve Kaş ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlara 12 ekip ve 121 gönüllünün katıldığını belirtti.

Operasyonlarda, termal droneler başta olmak üzere ATV ve motosiklet araçlarına kadar tüm gerekli ekipmanların kullanıldığını kaydeden Şalcı, AKUT'un yangın söndürme ve soğutma işlemleri, arama-kurtarma, tahliye, çadır kurulumu, gıda, su ve ihtiyaç malzemesi dağıtımına uzanan bir çevrimi organize ettiğini vurguladı.

Şalcı, AKUT'un 28 Temmuz'da başlayan Ege ve Akdeniz yangınlarında 225 kişi ve 336 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
BODRUM'DA MAKİLİK VE OTLUK ALANDA YANGIN
Türkiye'nin birçok bölgesini küle çeviren yangınlar sonrası uzman isimden uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
Türkiye'nin birçok bölgesini küle çeviren yangınlar sonrası uzman isimden uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AKUT, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:47:56. #1.16#

title