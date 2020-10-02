AKUT Kuşadası TARİŞ Alanı'nda tatbikat yaptı

AKUT Kuşadası TARİŞ Alanı'nda tatbikat yaptı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve yapımına başlanan Kuşadası TARİŞ Alanı'nda Arama Kurtarma Derneği tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi.

AKUT Kuşadası TARİŞ Alanı'nda tatbikat yaptı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve yapımına başlanan Kuşadası TARİŞ Alanı'nda Arama Kurtarma Derneği tarafından bir tatbikat gerçekleştirildi. "Bop" adlı arama-kurtarma köpeğinin görev aldığı tatbikatta enkaz altında kalan bir canlının bulunması ve kurtarılması senaryosu canlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük çoğunluğu yeşil alan olarak değerlendirilmek üzere yapımına başlanan ve çalışmalar kapsamında metruk yapıların yıkıldığı TARİŞ Alanı'nda bir tatbikat gerçekleştirildi. AKUT Kuşadası ekipleri tarafından yapılan tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalan bir görevli, "Bop" tarafından bulunarak kurtarıldı.

AKUT Kuşadası yetkilileri, yıkımına başlanan metruk binaların özellikle yaşanabilecek bir deprem sonrası enkazı canlandırdığı için böylesi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle ortak bir çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden AKUT Kuşadası yetkilileri, böylesi tatbikatları sıklıkla yaptıklarını belirttiler.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük çoğunluğu yeşil alan yapılacak olan Kuşadası TARİŞ Alanı'yla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'na yeni bir yeşil alan, kültür merkezi, sergi salonu ve yeraltı otoparkı kazandıracak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ