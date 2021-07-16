AKUT Kuşadası Ekibi Gölete Düşen Köpeğin Yardımına Koştu

AKUT Kuşadası ekibi, Aydın'ın merkeze bağlı Kalfaköy yakınlarında günlerdir mahsur kalan bir köpeği özgürlüğüne kavuşturdu.

AKUT Kuşadası ekibi, Aydın'ın merkeze bağlı Kalfaköy yakınlarında günlerdir mahsur kalan bir köpeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda oluşan gölete düşen ve buradan kendiliğinden kurtulamayan bir köpek olduğu ihbarını alan AKUT ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Ekipler kurdukları özel düzenek ile suda mahsur kalan köpeği kurtardı. AKUT ekibi, yamaçtan aşağı ip istasyonu ve merdiven kurarak köpeğe ulaştı. 5 saat süren operasyon sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veterinere teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı