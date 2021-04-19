AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, protokol ile Batı Karadeniz'de bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti. Protokolün kendileri için önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, "Gönül ister ki hiç kötü gün görmeyelim ama sel, toprak kayması, çığ ve depremler insanlığın gerçekleri. Gönüllülük esasına dayanan AKUT da en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Biz de AKUT'un bir üyesi olmaktan çok mutluyuz. Önceden gönülden bağlıydık, şimdi imza ile de bağlanmış olduk. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Acil durumda ekibimiz hazır olacaktır"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı da, AKUT'un Türkiye genelinde 27 ekibi bulunduğunu ifade ederek, Kastamonu ile bu sayının 28'e çıkacağını söyledi. Kastamonu'da böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Şalcı, şöyle konuştu:

"Bu protokolle Batı Karadeniz bölgesinde de ekibimiz oldu. Özellikle bölgenin stratejik konumu, doğal güzellikleri, kanyonları ve akarsularının çok olması, ormanlık bölge olması burada turizm alanlarında bazı kazaların oluşmasına sebep oluyordu. Bunlara yönelik müdahale gerekiyordu. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kastamonu'nun güneyinden geçmesi ve deprem bölgesine yakın olması nedeniyle, olası afet ve acil durumlarda Kastamonu'nun daha güçlü olabilmesi için sayın başkanımıza böyle bir öneriyle geldik. En yakın zamanda Kastamonu ve çevresinde olası afet ve acil durumda ekibimiz hazır olacaktır"

AKUT'un Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler tarafından akredite olduğuna işaret eden Başkan Şalcı, "2 bin 500 gönüllümüzle gerek deprem, gerekse diğer afetlere müdahale ediyoruz. Bölgemiz de bu anlamda potansiyeli olan riskli bir bölge. Derdimiz hem Türkiye'de hem de bölgede olası bütün afet ve acil durumlara müdahale etmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Başkan Vidinlioğlu ile Başkan Şalcı arasında imzalandı. Protokol kapsamında AKUT ile Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ortak çalışma gerçekleştirecek. - KASTAMONU

AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
AKUT ile Kastamonu Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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