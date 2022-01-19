"AKUT Güvendeyim" uygulaması Huawei akıllı saatlerde

Huawei akıllı saatlere özel olarak HarmonyOS işletim sistemi için tasarlanan "AKUT Güvendeyim" uygulaması kullanıma sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, Huawei, tüm ekosisteminde geliştirmeler yapmaya devam ederken, akıllı saatler için de çalışmalarını hızlandırdı.

Akıllı saatler için önemli seviyede uygulamaların dahil edilmeye başlanmasıyla özellikle deprem riskinin yüksek olduğu Türkiye için çok önemli uygulamalardan biri olan arama kurtarma STK'sı olan AKUT'un "Güvendeyim" uygulaması da artık Huawei Watch GT2 Pro ve Watch GT 3 üzerinde kullanılabilir hale geldi.

Huawei Watch GT2 Pro ve Watch GT 3 sahipleri, Huawei telefonlarında "Güvendeyim" uygulamasını indirdikten sonra Huawei Sağlık uygulaması üzerinden "Cihazlar" kısmındaki AppGallery alanına girip buradan "Güvendeyim" uygulamasını saatlerine kurabiliyor.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Genel Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen "Güvendeyim" uygulamasının belki de en önemli özelliği, internetsiz çalışabiliyor olması. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS'lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, kişinin konumunun paylaşılması için yeterli oluyor.

Öte yandan, "Güvendeyim" uygulaması üzerinden deprem, sel ya da yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenler de öğreniliyor.