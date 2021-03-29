AKUT gönüllülerine sağlık taraması yapıldı

AKUT Eskişehir ekibinde gönüllü olarak sahada görev alan personellere sağlık taraması yapıldı.

AKUT Eskişehir ekibinde gönüllü olarak sahada görev alan personellere sağlık taraması yapıldı.

Eskişehir'de 50 kişi operasyonel olmak üzere 110 gönüllüsü bulunan AKUT, Ulusal ve uluslararası düzeyde sahada görevlerini gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekip yetkilileri bu kapsamda AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma akreditasyon süreci içinde hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu belirtti. Yapılan çalışmada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin çalışmalarıyla operasyonel gönüllülerinin sağlık taraması yapılırken, standartlara uygun olarak faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. Ayrıca ekip yetkilileri desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşların da katkılarıyla canlı hayatı için her zaman üst seviyede hazır olduklarının altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı