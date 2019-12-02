AKUT gönüllülerine eğitim verildi
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AKUT gönüllülerine eğitim verildi

Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada arama eğitimi düzenlendi.

02.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:12
AKUT gönüllülerine eğitim verildi

Afet ve acil durumlara hazır olmak ve kapasiteyi artırmak için AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından doğada arama eğitimi düzenlendi.


AKUT Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde, AKUT ve AKUT Bozüyük gönüllülerinin de katılım gösterdiği eğitimlerde AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından doğada yön bulma, pusula kullanma, harita okuma ve operasyon taktiklerini içeren navigasyon eğitimi verildi. İki gün boyunca süren eğitimlerde Afyon Kocatepe Üniversitesi AKUT öğrenci topluluğuda katılım gösterdi. Bilimleri Fakültesin de gerçekleştirilen teorik eğitimler sonrası AKUT gönüllüleri sahaya çıkarak uygulamalı dersler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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