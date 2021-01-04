AKUT gönüllüleri sokak hayvanlarına 3 günde 360 kilogram mama dağıttı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 360 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 300 litre temiz su bıraktı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yaşam alanlarına 360 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 300 litre temiz su bıraktı.

AKUT'tan yapılan açıklamada, 20 gönüllü ekibin, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve mama istasyonlarına kuru mamaları dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, İskenderli ve Zigana bölgesindeki sokak hayvanlarını besleyen AKUT gönüllülerinin, 360 kilogram kuru kedi ve köpek maması ile 300 litre temiz su dağıtımı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKUT Trabzon Ekibi Lojistik Birim Sorumlusu Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak kuru mama bıraktıklarını kaydederek, "Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla can dostlarımıza yiyecek temin etmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Depremlerde, afetlerde en büyük yardımcılarımız oluyorlar. Ekibimize kuru mama desteği sağlayan yardımsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk