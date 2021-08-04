AKUT gönüllüleri orman yangının sürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKUT gönüllüleri orman yangının sürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti

AKUT gönüllüleri orman yangının sürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'den son günlerde artan yangınlar nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderilen arama kurtarma ekipleri söndürme çalışmalara katılıyor.

Eskişehir'den son günlerde artan yangınlar nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderilen arama kurtarma ekipleri söndürme çalışmalara katılıyor.

AKUT Eskişehir ekibi Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan orman yangınlarına destek için yola çıktı.

Fethiye'de süren orman yangınlarında tahliye ve soğutma çalışmalarına destek olmak adına AKUT Eskişehir ekibi 9 gönüllüsü sabahın ilk ışıkları ile yola çıktı.

AKUT Eskişehir ekibi operasyon bölgesindeki hayvanların tahliyesinde kullanılmak üzere bir canlı hayvan römorkunu da yanlarında götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti
Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Muğla'ya karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum
Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AKUT gönüllüleri orman yangının sürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:40:40. #1.16#

title