AKUT gönüllüleri orman yangının sürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti

Eskişehir'den son günlerde artan yangınlar nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderilen arama kurtarma ekipleri söndürme çalışmalara katılıyor.

Eskişehir'den son günlerde artan yangınlar nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderilen arama kurtarma ekipleri söndürme çalışmalara katılıyor.

AKUT Eskişehir ekibi Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan orman yangınlarına destek için yola çıktı.

Fethiye'de süren orman yangınlarında tahliye ve soğutma çalışmalarına destek olmak adına AKUT Eskişehir ekibi 9 gönüllüsü sabahın ilk ışıkları ile yola çıktı.

AKUT Eskişehir ekibi operasyon bölgesindeki hayvanların tahliyesinde kullanılmak üzere bir canlı hayvan römorkunu da yanlarında götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar