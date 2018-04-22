Akut Gönüllüleri Bodrum'da Bir Araya Geldi

Bodrum ilçesinde, AKUT'un (Arama Kurtarma Derneği) 25 farklı ekibinden seminer birimi gönüllülerinin katıldığı dernek iç akreditasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Arama, kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi kapsamında "Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri" veren AKUT'un seminer birimi gönüllüsünden 120 kişi Bodrum'a geldi. Farklı bölgelerdeki 25 ekipte yer alan gönüllüler, AKUT Bodrum ekibinin ev sahipliğinde, ilçedeki bir otelde 2 günlük eğitim ve sınav sürecinden geçti.

Çalışmada, AFAD Muğla Müdürlüğü'nden eğitim uzmanı Koray Ece ile AKUT Proje Koordinatörü Dr. Çağlar Akgüngör ile bazı uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldığı, acil durumlarda yaklaşımların incelendiği kaydedildi.