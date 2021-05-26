AFYONKARAHİSAR - AKUT Genel Başkanı Şalcı, Afyonkarahisar'da temaslarda bulundu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Başkanı Recep Şalcı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile resmi kurum ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Başkanı Recep Şalcı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile resmi kurum ve bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Şalcı, Afyonkarahisar Ekip Lideri Mithat Şener ve AKUT gönüllüleri ile önce Vali Gökmen Çiçek'in makamına geldi.

Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AKUT heyeti daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret ederek çalışmalarında kullanmaları için tahsis edilen yer için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeybek, sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini, desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu'yu da ziyaret eden Şalcı ve beraberindekiler, son olarak Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt'u ziyaret etti.

Afyonkarahisar ve çevresindeki olaylara AKUT olarak müdahalelerinin sürdüğünü belirten Şalcı, şöyle konuştu:

"Bugün de bu çalışmaların büyütülmesiyle alakalı ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işleri daha doğru aktarmak adına basın camiası ile nasıl bir iş birliği yapabiliriz, onları konuşacağız. Umarız ki bize ihtiyaç olmaz. Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye bir deprem ülkesi. Afyonkarahisar da bu konuda riskli iller arasında yer alıyor. Burada halkı bilinçlendirmek adına neler yapılabilir anlamında görüş alışverişi yapıyoruz."

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Küçükkurt da AKUT'un Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her zaman yardıma koştuğu bir dernek olduğunu belirterek "Afyonkarahisar camiası olarak bu faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak için basın olarak her zaman yanlarında olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay