AKUT Eskişehir görev başında AKUT Eskişehir ekibi, 20'ye yakın sporcunun madalya mücadelesi verdiği kano yarışlarına destek vererek olası kazalara karşı aralıksız çalıştı.

AKUT Eskişehir ekibi, 20'ye yakın sporcunun madalya mücadelesi verdiği kano yarışlarına destek vererek olası kazalara karşı aralıksız çalıştı.

Sarısungur Göletinde düzenlenen yarışmada, AKUT Eskişehir 8 kişilik Suüstü Kurtarma ekibiyle hazır bulundu. Yarışlar esnasında ekipler, olası kaza, düşme ve boğulma olaylarına karşı 3 saat boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca gerçekleşen her etapta sporculara güvenlikleri için çeşitli uyarılarda bulunan AKUT gönüllüleri, zodyak botla da kanoları yakından takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA