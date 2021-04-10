AKUT Eskişehir ekibine ilk yardım eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKUT Eskişehir ekibine ilk yardım eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AKUT Eskişehir ekibine ilk yardım eğitimi verildi

AKUT Eskişehir ekibinde yer alan gönüllülere, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

AKUT Eskişehir ekibinde yer alan gönüllülere, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime yaklaşık 60 AKUT Eskişehir gönüllüsü katıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitimi 5 gün sürdü. Eğitime katılan gönüllülere; temel yaşam desteği (solunum ve kalp masajı), hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve otomatik eksternal defibilatör (OED) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından düzenlenen sınavda başarılı olanlara Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgeleri verildi. Mevcut ilk yardım belgesi bulunan gönüllülerin ise belgeleri yenilendi.

AKUT Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletirken, ilk yardım eğitimlerinin süreceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKUT Eskişehir ekibine ilk yardım eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:02:49. #1.15#
title