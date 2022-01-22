AKUT Eskişehir'den kar nöbeti ekiplerine ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - AKUT Eskişehir ekibi operasyon sorumluları, kar nöbeti tutan arama kurtarma ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Eskişehir, yoğun kar yağışı etkisi altında bulunuyor. Kar yağışı sırasında ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek adına Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) yerleşkesindeki arama kurtarma ekipleri, hava durumu normal seviyelere dönünceye kadar 12 saatlik vardiyalar halinde 24 saat nöbet tutacaklar. İlk vardiya nöbete başlarken AKUT Eskişehir ekibi operasyon sorumluları, AFAD yerleşkesinde nöbet tutan AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (OBAK), ANDA Arama Kurtarma, İnsani Yardım Vakfı ve İZ Arama ve Kurtarma Derneği (IZ-DER) ekiplerini ziyarette bulundu ve tatlı ikram etti.

Yapılan açıklamada yoğun kar yağışı süresince yetkili kurumlarca yapılacak uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

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