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AKUT deprem tatbikatı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AKUT deprem tatbikatı yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği enkaz altındaki depremzedeler kurtarıldı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi'nde 8 eğitmen eşliğinde ilk gün eğitim alan 10'u kadın 31 gönüllü, ikinci gün tatbikat gerçekleştirdi.

4 farklı istasyonda yapılan tatbikatta enkaz altında kalan depremzedeler, gönüllüler tarafından titiz çalışmayla kurtarıldı. Zamanla yarışın olduğu tatbikat zaman zaman gerçeğini aratmadı.

AKUT eğitmeni Adem Ceran, tatbikatla ilgili şunları dile getirdi:

"Gönüllülerimizin dün aldığı eğitim doğrultusunda, gerçek olaylara simüle edebilme adına senaryolar işleyerek bir uygulama üzerine çalışıyorlar. Yatay geçiş, tahkimat uygulamaları sonrası yaralıyı alıp kurtarma operasyonu yapılacak. Buradaki amacımız gerçek bir deprem durumunda, kursiyerlerimizi buna hazırlamak. Bu doğrultuda reflekslerini iyileştirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Elimizden geldiğince gerçek senaryoyla arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz." - MUĞLA

AKUT deprem tatbikatı yaptı

AKUT deprem tatbikatı yaptı

AKUT deprem tatbikatı yaptı

AKUT deprem tatbikatı yaptı

AKUT deprem tatbikatı yaptı

AKUT deprem tatbikatı yaptı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Arama Kurtarma, Tatbikat, Bodrum, Muğla, Yerel, Haberler

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