AKUT deprem tatbikatı yaptı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği enkaz altındaki depremzedeler kurtarıldı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi'nde 8 eğitmen eşliğinde ilk gün eğitim alan 10'u kadın 31 gönüllü, ikinci gün tatbikat gerçekleştirdi.

4 farklı istasyonda yapılan tatbikatta enkaz altında kalan depremzedeler, gönüllüler tarafından titiz çalışmayla kurtarıldı. Zamanla yarışın olduğu tatbikat zaman zaman gerçeğini aratmadı.

AKUT eğitmeni Adem Ceran, tatbikatla ilgili şunları dile getirdi:

"Gönüllülerimizin dün aldığı eğitim doğrultusunda, gerçek olaylara simüle edebilme adına senaryolar işleyerek bir uygulama üzerine çalışıyorlar. Yatay geçiş, tahkimat uygulamaları sonrası yaralıyı alıp kurtarma operasyonu yapılacak. Buradaki amacımız gerçek bir deprem durumunda, kursiyerlerimizi buna hazırlamak. Bu doğrultuda reflekslerini iyileştirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Elimizden geldiğince gerçek senaryoyla arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz." - MUĞLA