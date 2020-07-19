AKUT Bodrum ekibine yangına müdahale eğitimi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine, yangına müdahale eğitimi verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine, yangına müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği bahçesindeki eğitime, AKUT Bodrum ekibinin 16 gönüllüsü katıldı.

Görevli Bünyamin Kalkan tarafından verilen eğitimde, gönüllülere yangın anında yapılması gerekenler ile müdahale araçları hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, hortum serme, toplama ve su sıkma uygulaması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA