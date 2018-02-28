Akut Bodrum Ekibi Kampanya Başlattı

AKUT Bodrum ekibi, araç ve kurtarma malzemeleri almak için kampanya başlattı.

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, yaptığı açıklamada, Bodrum ekibinin 10 yıl önce kurulduğunu anımsattı.

Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlardan destek aldıklarını ifade eden Uslu, "Bize destek verenlere ve verecek olanlara teşekkür ederiz. Bu desteklerle Türkiye'deki AKUT ekipleri içerisindeki en kapsamlı eğitim ve operasyon merkezini inşa ettik. Birçok operasyon ve çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

Operasyona çıkacak araçlarının olmadığını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Birçok çalışma gerçekleştirdik. 7 gün 24 saat halkımızın yanında bulunduk. Şimdi ise operasyona çıkacak aracımız yok. Herhangi bir afette, arama kurtarma operasyonlarımızda ve eğitimlerimizde ihtiyacımız olan kamyonet, personel taşımak için minibüs, kurtarma aracı ve birçok malzemenin temini için kampanya başlattık. İnsanlar bazen maddi desteklerde bulunuyor, bazen malzeme desteğinde, bazen de bu konserde olduğu gibi yurdumuzun dört bir köşesinden gelerek emekleriyle destek oluyor. Bu güne kadar olduğu gibi, bugün ve sonrasında da desteklerinizle en kısa zamanda eksiklerimizi tamamlayarak, daha çok cana hep birlikte dokunacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

Uslu, bu kapsamda söyleşi, konser, sergi, seminer ve bağış kampanyaları düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.