AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
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AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı

13.01.2021 07:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:48
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı

PANDEMİ dönemiyle birlikte bilinçsiz ve ucuz malzemeyle doğada yürüyüşe çıkan ya da kamp yapmak isterken kaybolan vatandaşlar, AFAD, AKUT ve JAK ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

PANDEMİ dönemiyle birlikte bilinçsiz ve ucuz malzemeyle doğada yürüyüşe çıkan ya da kamp yapmak isterken kaybolan vatandaşlar, AFAD, AKUT ve JAK ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Eğitim almadan doğaya çıkanların kurtarma ekiplerinin de hayatını riske attığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporları Öğretim Görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, "Bu sorumsuzluğun bir bedeli olmalı. Örneğin kurtarma bedeli alınmalı" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte kalabalık içinde olmak istemeyenler ya doğada yürüyüşe çıkıp ya da çadır kurup kamp yapmaya başladı. Son günlerde bilinçsiz ve eğitim almadan doğada yürüyüşe çıkan ya da kamp yapmak isterken kaybolan kişilerin sayısı da artmaya başladı. Kaybolan kişiler ise genellikle AFAD, AKUT ve JAK ekiplerinden yardım istiyor.

8 SAAT SÜREN ARAMA SONUNDA ULAŞILDIBunun son örneği ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde yaşandı. Yürüyüşe çıkan Semih S., bir süre sonra yolunu kaybedince AFAD, AKUT ve JAK ekiplerinden yardım istedi. Saat 06.00'da arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, 8 saat sonra Semih S.'ye ulaştı.'EĞİTİM ALMADAN DOĞAYA YÖNELİŞ VAR'Pandemiden dolayı insanların eğitimsiz ve bilinçsiz bir şekilde doğaya yöneldiğini ifade eden AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporları Öğretim Görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, bunun kendileri için ciddi sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Sevgül, "Pandemiden dolayı insanların eğitim almadan doğaya yönelişi var. Ucuz malzemeyle, bir çadır ve bir uyku tulumu alarak, eğitimsiz şekilde doğaya yöneliyorlar. Bunun sonucunda ciddi sıkıntılar oluşuyor. Arama kurtarma ekipleri de seferber oluyor" dedi.SOSYAL MEDYANIN ETKİSİİnsanların doğaya yürüyüşe ya da kamp yapmaya çıkmadan önce iyi bir eğitim alması gerektiğini kaydeden Sevgül, "Burada düşünülmesi gereken iki konu var. İnsanların ciddi eğitim alması gerekiyor. İkincisi de sosyal medya etkisi var, görsele dayandığı için olmadık riskli işler yapıyorlar. Sonuçta insanlar bunu yaptım, şunu yaptım diye sunmak istiyor. Yani selfie çekerken düşenler, yüksek bir yerde fotoğraf çektirmek isterken hayatlarını kaybedenler oluyor. Sosyal medyanın etkisiyle insanlar buna yöneliyor. Bunun sonucunda da arama kurtarmaya maruz kalıyorlar. Doğaya yürüyüşe ya da kamp yapmaya giden insanlar eğitimli ve ciddi olmalılar, doğa hafife alınamaz" diye konuştu.'KURTARMA BEDELİ ALINMALI'

İnsanların riskli ortamlara girdiklerini, sonrasında arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerine dikkat çeken Sevgül, "Vatandaşlar riskli ortamlara girerek, arama kurtarma ekiplerini de riskli duruma sokuyor. Göz göre göre hatanın içine girilmesi bu durumu oluşturuyor. En son 20-25 arkadaş Hisarçandır Mahallesi ormanlık alanda kaybolan arkadaşı kurtarmaya çalıştık. Çok sert arazide çalıştılar. Bu sorumsuzluğun bir bedeli olmalı. Başkalarının da hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu işlerin artık bir yaptırımı olmalı. Örneğin kurtarma bedeli alınmalı. Bedava hizmet yapılıyor. Kurtarma çalışmasında yer alan arkadaşlarımız Avrupa'daki gibi sigortalanmalı. Devlette karşılığı olmalı. Çok ciddi bütçeler harcanıyor. Devlet helikopter kaldırıyor. Çok ciddi maddi harcama var ve karşılığı olmalı. Avrupalılar burada kurtarıldıkları ve bedel ödemedikleri zaman çok şaşırıyor. En son kurtarılan kişi sokağa çıkma yasağında kendisini dağa vurmuş, bunların önüne geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.


AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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