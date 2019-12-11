AKUT Başkanı Şalcı: Dağcılar kaybolduklarında uzmanlardan yardım beklesinler

11.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:39

AKUT Başkanı Recep Şalcı, amatör dağcıların tırmanışları sırasında iyi bir ekipmanla eksiksiz yola çıkmaları gerektiğini, ilgili birimlere başvurduktan sonra tırmanışa geçmelerini belirterek, "Dağcıların haritaları iyi okuması, soğuğa dayanıklı elbise, acil durum kiti ve olmazsa olmaz navigasyonu yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kaybolduklarını anladıklarında da rota değiştirmeden güvenli bir yere sığınıp uzmanların yardımını beklesinler" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Recep Şalcı, 1 Aralık günü Uludağ'a zirve tırmanışı yapan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) kaybolması üzerine, hobi amaçlı doğa yürüyüşü, kamp ve dağ tırmanışı yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu. Dağ tırmanışı ve doğa yürüyüşleri gibi ekstrem sporların gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılması gerektiğine değinen Şalcı, "Amatör bir dağcı eğer bu işi yapıyorsa ilk olarak gideceği yere ve süreye göre bir ekipman oluşturması gerekiyor. Çadır, uyku tulumu ve mat olmazsa olmaz ürünler. Her ihtimale karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Gece orada kalacaksa ona göre planlama yapması lazım. Beslenmesi, barınması ve ısınması için gerekli ekipmanları temin etmesi gerekiyor. Acil bir durumda başına bir şey geldiği zaman kendini ve yanındakilere müdahale edebilmesi için acil durum kitinin mutlaka yanında bulunması gerekiyor. Bununla birlikte son dönemlerde artık teknolojinin gelişmesiyle muhakkak bir pusula, harita ve navigasyon bildiren GPS cihazlarının bulunması gerekiyor ki acil durumlarda bunları kullanabilsin" dedi.

Kaynak: DHA