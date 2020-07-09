AKUT, Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na dahil oldu
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AKUT, Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na dahil oldu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu.

AKUT, Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na dahil oldu
09.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:18

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AKUT 2018'de katıldığı ve beş yılda bir yenilenen Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu "INSARAG" yeniden değerlendirme sınavını, aynı zamanda gerçekleşen AB ModEX tatbikatını başarıyla tamamladı.

Böylece Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'na Türkiye'den giren ilk kentsel arama-kurtarma ekibi olan AKUT, şimdi de bu mekanizma kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na dahil oldu.

AKUT, bu başarıları sonucu, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi.

AKUT Başkanı Recep Şalcı, Avrupa Birliği gönüllü havuzuna dahil olabilmek için yoğun toplantılar ve prosedür hazırlama süreçlerinden geçtiklerini belirterek, "Bu yoğun çalışmaların meyvesini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. INSARAG sınavını ModEX tatbikatında yenilemek, orada AKUT olarak takdir edilmek ve konsorsiyum ortaklığına davet edilmek, bunların hepsi önemli birer duraktı ve bu duraklar bizi ECPP'ye getirdi. Tüm başarılarımızda olduğu gibi bu başarının mimarı da değerli gönüllülerimizdir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ve Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na Türkiye'den giren ilk arama-kurtarma kurumu olduğunu dile getiren Şalcı, bunun sonucunda da ModEX kapsamındaki kentsel arama kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildiklerini, bunu başaran ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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