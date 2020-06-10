AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon Ekibi'nden Zorluoğlu'na ziyaret AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon Ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon Ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AKUT Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile AKUT'un ortaklaşa yürütebilecekleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zorluoğlu, AKUT'un diğer ilgili kuruluşlar gibi afetlerde önemli görevler yerine getirdiğini belirterek, özellikle eğitim başta olmak üzere birçok konuda işbirliği içerisinde çalışabileceklerini ifade etti.

AKUT gönüllülerinin hazırladığı "Trabzon Operasyon ve Eğitim Merkezi Projesi"ni de inceleyen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Belirttiğiniz yer dolgu sahasında olduğu için mevzuat gereği herhangi bir sorun yoksa ben kendi adıma her türlü desteği vermeye hazırım. Bu işi birlikte yapabileceğimizi ve kısa sürede sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Trabzon'da AKUT'un hem eğitimlerini yapabileceği hem de diğer temel ihtiyaçlarını görebileceği bir mekanının olması, bizim açımızdan da çok önemli. Bu işi kısa süre içerisinde çözeceğimize inanıyorum."

Ofluoğlu da AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Trabzon'da donanımlarını koyacağı ve eğitimlerini yapacağı bir binasının olmadığını aktararak, Trabzon Operasyon ve Eğitim Merkezi Projesi hakkında Zorluoğlu'na bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA